В Уфе на Советской площади будет проводиться ежегодный музыкальный фестиваль

«От Уфы мы ждем быстрых решений по установке памятника и колоннады. Найдите в следующем году определенную дату, когда мы площадь запускаем.

Девятого мая успеем – хорошо, не успеем – есть еще День республики, день рождения генерала Шаймуратова, но в следующем году мы все работы должны уже завершить.

Вот что я попрошу: площадь мы сделаем, конечно, она уже обретает, на мой взгляд, солидные черты, какие должны быть у нашей главной площади.

Я вчера-позавчера вечерами смотрел "Спасскую башню". Мы такой фестиваль не потянем, конечно, со всего мира оркестр не соберем, но я вас попрошу продумать и внести предложения по организации ежегодного музыкального мероприятия, которое будет проводиться на Советской площади.

Это что-то новое должно быть, но обязательно ежегодное большое мероприятие, которое будет отдавать дань площади и тому, что на ней происходило. Там, кстати, как мне сказали специалисты, неплохая акустика сложилась, так что ждем от вас предложений», – сказал Радий Хабиров.