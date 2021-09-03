В Уфе решили не асфальтировать старинную мощеную дорогу

В последнее время активисты начали бить тревогу: в рамках проекта «Уфимское ожерелье» дорогу засыпали песком и начали закатывать в асфальт. Активисты выступили за сохранение старинного объекта.

Как сообщает издание «АИФ», в администрации Октябрьского района заверили, что старую дорогу сохранят. Уже насыпанный песок обещали убрать, то есть асфальтирование приостановлено.

«Уфимское ожерелье» – это пешеходный маршрут длиной 62,5 км, который охватит весь Уфимский полуостров между берегами рек Белой и Уфы. В каждом районе будет развиваться сеть пешеходных и веломаршрутов, которые будут соединяться с основной большой тропой.