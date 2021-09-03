В Уфе решили не асфальтировать старинную мощеную дорогу

Уникальную дорогу в Октябрьском районе уже давно обнаружили местные жители. Подозревают, что брусчатка вела к железнодорожной станции «Воронки», которая была открыта в 1890 году.
В последнее время активисты начали бить тревогу: в рамках проекта «Уфимское ожерелье» дорогу засыпали песком и начали закатывать в асфальт. Активисты выступили за сохранение старинного объекта.
Как сообщает издание «АИФ», в администрации Октябрьского района заверили, что старую дорогу сохранят. Уже насыпанный песок обещали убрать, то есть асфальтирование приостановлено.
«Уфимское ожерелье» – это пешеходный маршрут длиной 62,5 км, который охватит весь Уфимский полуостров между берегами рек Белой и Уфы. В каждом районе будет развиваться сеть пешеходных и веломаршрутов, которые будут соединяться с основной большой тропой.
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