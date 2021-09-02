Мэрия Уфы решила отказаться от строительства крематория?

Документ опубликован первого сентября 2021 года, но ссылается на решение Горсовета от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Уфа Республики Башкортостан» и подписан от имени ВРИО мэра Уфы М.Р. Гайфуллина, который сегодня уже занимает должность вице-мэра.

Этим документом отменяется постановление №461 от апреля 2020 года, разрешающее использование земельного участка под строительство крематория.

Опубликованный недавно документ об утверждении проектов планировки и межевания территории под строительство крематория носил №1000 и был подписан позже, так что это бюрократическая процедура.

В Администрации подтвердили, что она не означает отказа от проекта строительства крематория.

Как мы писали ранее, первый в Уфе крематорий расположится вдоль улицы Парижской Коммуны, между бывшим поселком Новоалександровка (Орджоникидзевский район) и территорией завода «Башнефть-Новоил».

На площади в почти две тыс. кв. м. снесут дома и постройки, частично затронут садовые товарищества. Стоит отметить, что практически все помещения в округе заброшены, там никто не живет и ими никто не пользуется.

Проект крематория включает парковочные места, зону ожидания, остановки общественного транспорта и другие элементы благоустройства. Рядом с крематорием расположатся кладбище и мемориальный комплекс.