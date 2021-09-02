Мэрия Уфы решила отказаться от строительства крематория?

На сайте Администрации Уфы появился документ об отмене предыдущего постановления о разрешении использования земельного участка для строительства крематория. Многие СМИ посчитали, что это означает отказ от всего проекта.
Документ опубликован первого сентября 2021 года, но ссылается на решение Горсовета от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Уфа Республики Башкортостан» и подписан от имени ВРИО мэра Уфы М.Р. Гайфуллина, который сегодня уже занимает должность вице-мэра.
Этим документом отменяется постановление №461 от апреля 2020 года, разрешающее использование земельного участка под строительство крематория.
Опубликованный недавно документ об утверждении проектов планировки и межевания территории под строительство крематория носил №1000 и был подписан позже, так что это бюрократическая процедура.
В Администрации подтвердили, что она не означает отказа от проекта строительства крематория.
Как мы писали ранее, первый в Уфе крематорий расположится вдоль улицы Парижской Коммуны, между бывшим поселком Новоалександровка (Орджоникидзевский район) и территорией завода «Башнефть-Новоил».
На площади в почти две тыс. кв. м. снесут дома и постройки, частично затронут садовые товарищества. Стоит отметить, что практически все помещения в округе заброшены, там никто не живет и ими никто не пользуется.
Проект крематория включает парковочные места, зону ожидания, остановки общественного транспорта и другие элементы благоустройства. Рядом с крематорием расположатся кладбище и мемориальный комплекс.
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