В Уфе перекроют движение на пересечении Цюрупы и Кирова

Движение на пересечении улиц Цюрупы и Кирова будут перекрывать в период:

– с третьего по восьмое сентября – четная сторона Цюрупы, в районе дома №82;

– с девятого по 11 сентября – нечетная сторона Цюрупы, в районе дома №83.

На этом участке ООО «БашРТС» проведет капитальный ремонт магистральной тепловой сети №8, будет заменено 183 погонных метра теплосетей на трубопроводы диаметром 500 мм в пенополиуретановой изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля повреждений. Работы по капитальному ремонту и подготовке оборудования к отопительному сезону планируется завершить к началу октября.