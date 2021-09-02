В Уфе перекроют движение на пересечении Цюрупы и Кирова

Перекрытие коротких участков неподалеку от центра города осложнит ситуацию на дорогах в пиковые часы.
Движение на пересечении улиц Цюрупы и Кирова будут перекрывать в период:
– с третьего по восьмое сентября – четная сторона Цюрупы, в районе дома №82;
– с девятого по 11 сентября – нечетная сторона Цюрупы, в районе дома №83.
На этом участке ООО «БашРТС» проведет капитальный ремонт магистральной тепловой сети №8, будет заменено 183 погонных метра теплосетей на трубопроводы диаметром 500 мм в пенополиуретановой изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля повреждений. Работы по капитальному ремонту и подготовке оборудования к отопительному сезону планируется завершить к началу октября.
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