Стало известно, когда в Уфе завершится ремонт бульвара Ибрагимова

Полностью завершить все работы на бульваре Ибрагимова планируют к концу 2022 года – об этом сообщил начальник Управления по строительству Константин Паппе.

По контракту работы должны завершиться 30 ноября 2022 года, однако уже в этом году планируют завершить укладку асфальта на проезжей части, так что движение транспорта там откроют раньше.

Всего в 2021 году на ремонт и прокладку дорог потратят порядка пяти млрд рублей, отремонтируют более 52 км дорог. По состоянию на 31 августа в нормативное состояние приведены 26 км дорог – 50% от плана на этот год.