Одну из улиц в центре Уфы перекроют из-за ремонтных работ

Движение по улице Пушкина закроют на участке от Советской до Цюрупы до 5.00 31 августа 2021 года.

На этом участке будут менять асфальт. Через него проходят автобусы № 14, №31, №51, №51а, №57, №122, №171 и №211.

Городские службы приносят извинения за временные неудобства, просят обращать внимание на дорожные знаки и ограждения, а также заранее планировать свой маршрут.