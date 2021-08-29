Похолодание и дожди: погода в Уфе 30 августа – 3 сентября

По прогнозу Гидрометцентра, неделя начнется с резкого похолодания: в понедельник и вторник (30-31 августа) в Уфе будет облачно, воздух днем прогреется до 18-22 градусов без осадков, ночью температура опустится до четырех градусов.

В среду потеплеет до 26 градусов выше нуля днем, а с четверга начнутся дожди. Второго сентября обещают до 29 градусов тепла, в пятницу – до 24.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 31-31 августа будет 18-23 градуса днем, ночами местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2 градуса.

Первого сентября средняя дневная температура повысится до 23-28 градусов выше нуля.