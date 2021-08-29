Мэр Уфы Сергей Греков: «Парк Нефтехимиков будет принципиально другим»

«Сегодня побывал в парке Нефтехимиков в Черниковке. Очень зеленое место. Чисто, аккуратно! Но территорию давно пора благоустраивать. Здесь ничего не менялось еще с советских времен.

С удовольствием пообщался с жителями. Все хотят видеть любимый парк ухоженным, современным. Чтобы нравилось здесь гулять и пожилым и молодым. И семьям с детьми. Жители хотят здесь увидеть спортплощадку, беговые и велодорожки, хорошее освещение.

Только сначала проведем общественные слушания. После чего приступим к работам. Думаю, возьмемся за дело уже в следующем году. Парк Нефтехимиков будет принципиально другим! Вот увидите!» – написал Сергей Греков в соцсетях.

Тем временем Радий Хабиров запустил опрос, какой из уфимских парков реставрировать в первую очередь. В комментариях в Instagram подавляющее большинство жителей назвало именно парк Нефтехимиков.