Уфимский врач возмутился проведением WorldSkills Russia в разгар волны пандемии

«Понимаю, что все устали от ковида... в том числе и я...

Но хочу еще раз поблагодарить власти республики Башкортостан! Отличное мероприятие, красивое, масштабное.

Но в больницах по-прежнему не хватает лекарств и люди в коридорах! Спасибо вам. После выборов, уверен, ужесточение мер будет, к бабке не ходи...

Все это похоже на комичную ситуацию, когда вся семья работает целыми днями, а деньги распределяет один человек, причем тратит не на продукты и нужные вещи, на лекарства, когда кто-то болеет, а покупает дорогую машину в кредит, чтобы всех удивить... Так же и с бюджетом республики Башкортостан, самый концертный регион России!» – написал Глебов в Instagram.