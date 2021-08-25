В Башкортостане суд арестовал имущество бывшего директора компании, связанной с отоплением

Основная часть нарушений была связана с закупками: в период с 2017 по 2019 годы они проводились в обход конкурса и с признаками конфликта интересов (оборудование покупалось у близких родственников главы организации Рената Насырова).

Материалы и оборудование в фирмах, принадлежащих родне Насырова, приобретались по завышенной стоимости. Кроме того, были обнаружены нарушения в сфере оплаты труда, в кассовых отчетах, осуществлении строительно-монтажных и других работ.

Также, по мнению следствия, Насыров вместе с сообщниками похитил у предприятия и растратил 54 млн рублей, предназначенных для монтажа систем отопления в МКД и соцобъектах.

Ни сам обвиняемый, ни его сообщники вину не признали. Суд наложил на их имущество арест на общую сумму 74 млн рублей. Дело объемом в 90 томов еще не закончено, уже проведено 56 судебных экспертиз и 40 обысков.