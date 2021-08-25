В Башкортостане бывший прокурор получил срок за взятки от депутата

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы Халилов получал от местного предпринимателя, являющегося муниципальным депутатом, деньги за общее покровительство.

Организация, которой руководил депутат, занималась добычей полезных ископаемых и обработкой камня. Всего прокурор получил взяток на сумму 660 тыс. рублей, взамен надзорные органы закрывали глаза на нарушения в компании.

Мужчина свою вину не признал. Первоначально он был оправдан Белорецким межрайонным судом, но после пересмотра дела Верховный суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 3,3 млн. рублей.