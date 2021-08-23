В Башкортостане пенсионеры и военные получат единоразовые выплаты

По словам президента, той надбавки в тысячу рублей, что была введена ранее для компенсации инфляции пенсионерам, недостаточно, так как темпы роста инфляции выше, чем прогнозировалось.

Поэтому Путин, обращаясь к партии «Единая Россия», попросил «после того, как она сформирует фракцию в Думе», организовать выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого работающего и неработающего пенсионера.

В Совфеде идею уже одобрили. На эту выплату потребуется порядка 500 млрд рублей, так как в стране проживает более 43 млн пенсионеров.

Также президент предложил выплатить по 15 тысяч рублей каждому военнослужащему.