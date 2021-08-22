Жара сохранится: погода в Уфе 23-27 августа

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 23 августа днем воздух прогреется до 36 градусов. Будет пасмурно и без осадков.

Во вторник и среду ожидается небольшой дождь, температура – 34 и 32 градуса соответственно. В четверг и пятницу будет облачно, без осадков, температура – 30 и 27 градусов выше нуля.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 23 августа ожидается температура до +40 градусов без осадков. 24 и 25 августа местами пройдут кратковременные дожди, воздух в дневное время прогреется до +34 градусов.