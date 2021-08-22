В Уфе отключат воду в трех районах

27-28 августа

Октябрьский, Советский, Орджоникидзевский районы, будет отключена холодная и горячая вода или понижено давление с 15.00 27 августа до 14.00 28 августа:

Зеленогорская – 5, 7, 9/1.

Российская – 22, 23, 24, 25, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 37, 39, 40, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/13, 43/14, 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/5, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 49, 50, 52, 54, 54/1, 54а, 56а, 56б, 56в, 60, 60б, 60в, 62, 62а, 64, 66, 66в, 68, 72, 72/1, 72/2, 106, 106/1, 147, 157/1, 157/2, 157/3, 159, 161, 161/1, 161/2, 161/3, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163а, 163/в, 163, 165, 167, 167/1, 161/3, 167/2, 169, 169/1, 171, 171/1, 171а, 171б, 171в.

Комсомольская – 1/1, 15, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/3, 135, 135/2, 135а, 137, 137/1, 137/2, 138, 138/1, 139, 141, 141/1, 142, 142/1, 142/2, 143, 143/1, 145, 146, 147, 149/1, 149/2, 153, 153/1, 156/1, 157, 157/1, 159, 159/1, 161, 161/1, 161/2, 161/3, 163, 163/1, 163/2, 163/3, 165, 165/1, 165/2, 165/4, 165/3, 167, 167/2, 167/3, 167/1.

Проспект Октября – 1, 1/2, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/1, 5/2, 5а, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 10/1, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/4а, 21/5, 23, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 25, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 31, 31/1, 33, 33/1, 33/2, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 39, 39/1, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 49, 49/1, 49/2, 49а, 53, 55, 55/5, 55/6, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63а, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/5а, 65/6, 67, 67/1, 67/2, 69, 69/1, 69/2, 69/3, 70, 70/1, 70/2, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 72, 73, 73/1, 74, 74/1, 74/2, 77, 77/1, 77/2, 78, 78/1, 78/2, 78/3, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 80/1, 80/2, 82, 82/1, 82/2, 82/3, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 86, 86/1, 86/1а, 86/2, 86/3, 88, 88/1, 90, 92, 92/1, 92/2, 94, 105/5, 107, 107/1, 107/2, 107/7, 107а, 107б, 109, 109/1, 109/2, 109/3, 111, 111/2, 111/3, 111/4, 112/2, 112/3, 112/4, 113, 113/1, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117/1, 117/2, 117/3, 119, 119/1, 119/2, 119/3, 121, 121/1, 121/1а, 123, 123/1, 144а, 146, 146/2, 148, 150, 150/1, 150/2, 152, 152/1, 158, 158/1, 160, 160/1, 162, 162/1, 162/1а, 164, 164/1, 166, 166/1.

Уфимское шоссе – 1/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 18/5, 51, 53, 55, 57, 61, 63 63а, 63в, 63 лит. а, 63 лит. б, 63 лит. в, 67/1, 67/2, 71, 71/1.

Рихарда Зорге – 3, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1, 9/2, 9/2а, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 10, 10/1, 10а, 11, 11/1, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/4, 19/5, 20, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 23/1, 24, 24/1, 24/2, 25, 25/1, 25/2, 26, 26/1, 26/2, 26/2а, 26/3, 27, 27/1 27/1, 27/2, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 30, 30/1, 30/2, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 33/1, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 35а, 36, 36/1, 36/2, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 38/1, 38/2, 38/2а, 38/3, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 43/1, 43/2, 44, 44/2, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 48/3, 49, 49/1, 49/4, 50, 50/1, 52, 52/1, 54, 55, 58, 58/1, 58/2, 59, 60, 61/1, 62, 62а, 63, 63/1, 64, 64/1, 64/2, 65, 65б, 66, 66/2, 67/2, 67/1, 68, 70, 70/1, 70/2, 71, 71/1, 71/2, 72, 73, 73/1, 73/1а, 73/2, 73/3, 75, 75а, 76.

Научная – 5.

Глумилинская – 7.

Балхашская – 23/1, 23/2, 25/1, 25/2.

Бийская – 4, 6а, 9, 10, 11, 12а, 13, 15, 16, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 25а, 29, 30.

Верхоянская – 5/1, 7/1, 7/2, 8, 10/1, 10/2, 11, 13, 15, 32/2.

Гайдара – 8, 9, 10/1, 10/1а, 10/2а, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 22, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 38а, 39/1, 43, 45, 47/1, 47/2, 47б, 49, 51, 53, 75, 77/1, 77/2, 79, 81, 85, 85/1, 89, 91/2, 95, 97, 99.

Гайдара, 1-й проезд – 1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 17/1, 17/2, 21.

Гайдара, 2-й проезд – 3, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 27, 27а, 28, 32/1, 32/2, 32/3.

Искры – 3/1, 3/2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20/1, 20/2, 23.

Искры, 1-й проезд – 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18б, 23, 27.

Искры, 2-й проезд – 7, 9, 11/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 18, 19, 20/1, 22, 24, 26 лит б, 26/1, 28, 30/2, 32, 34/2, 34/3.

Кабардинская – 3, 4, 5, 5а, 5б, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12/2, 12/3.

Карский переулок – 2, 4, 6, 10, 10/1.

Ключевой переулок – 3, 5/1, 5/2, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18/1, 18/2, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 25, 27, 29, 31/1, 31/2, 31/3.

Кольская – 1а, 1б/1, 1б/2, 1в, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 10, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 20/1, 20/2, 21, 22, 23/1, 23/3, 24, 25, 26, 27, 28, 2/1, 29, 30, 33, 34/2, 36, 37/1, 38, 39, 40/1, 40/2, 41, 43, 45.

Крутой переулок – 3, 4, 5/2, 6, 7, 9, 10, 11, 12/2, 12/3, 12а, 12/4, 13, 13/2, 15, 16, 18, 20, 20а.

Новогорная – 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 16, 16/2, 17, 18, 20а/1, 20а/2, 21, 22, 24, 25, 33.

Новогорный переулок – 1, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, 20б, 25, 27.

Осетинский переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11а, 11а/2, 12, 14, 16, 18, 18/1.

Тихий проезд – 12.

Фруктовая – 4/2, 6, 19, 21/1, 21/2, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 33, 35, 37, 39/2, 39а/1, 41, 43, 47/1, 49, 53, 55, 57/1, 57/2.

Южная – 1, 1а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29/1, 31, 33, 33/2, 37/1, 37/2, 39, 41, 43, 45, 47.

Юности – 4, 6.

Парковая – 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 12, 12/1, 14, 14/1, 14/2, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18а, 20.

Энтузиастов – 1, 1а, 1в, 3, 5, 15, 33.

Шафиева – 1, 1а, 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 8а, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 14, 18, 20, 22, 22/2, 22/2а, 23, 24, 24/1, 25, 25б, 25в, 26, 27, 27/1, 27/2, 27а, 27б, 28, 28/1, 29, 29/1, 29а, 29б, 29в, 31, 31/1, 31/2, 31а, 31б.

Бульвар Тюлькина – 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2 7/3.

Бульвар Давлеткильдеева – 1, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2 8, 12.

50 лет СССР – 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1 13/1, 14, 15, 16.

Орловская – 22, 33, 33б.

Степана Халтурина – 1, 9, 28, 30, 34, 34/1, 36, 36/1, 38, 39, 39/1, 40, 41, 41/1, 42, 42/1, 43, 44, 44/1, 45, 45/1, 46, 47, 47/1, 48, 49, 49/1, 49/2, 50, 51, 53, 53/1, 53/2, 55, 57, 57а 57а, 59.

Электрификации – 1, 9, 28, 30, 34, 34/1, 36, 36/1, 38, 39, 39/1, 40, 41, 41/1, 42, 42/1, 43, 44, 44/1, 45, 45/1, 46, 47, 47/1, 48, 49, 49/1, 49/2, 50, 51, 53, 53/1, 53/2, 55, 57, 57а 57а, 59.

Бессонова – 2, 2а, 3, 5.

Добролетная –7/2, 7/3, 7/4.

Левченко – 2, 4, 6, 10.

Железняцкая – 37/1, 37/2, 37/3, 37/4.

Переулок Дачный – 4, 6, 6а, 8.

Братьев Кадомцевых – 1, 1/1, 1а, 1б, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10а 11, 11/1, 12, 12/2, 12/3, 14, 15, 16.

Бабушкина – 1, 3, 17, 17/1, 17а, 17г, 19, 21, 21/1, 23, 25, 25/1, 52.

Большая Гражданская – 2, 22, 24, 30.

Архитектора Рехмукова – 3, 5, 7, 7а.

Ладыгина – 2а, 4а, 7, 7/1, 11, 13/1, 15, 17, 17/1, 19, 19/1, 21, 23, 23.

Львовская – 3, 4, 5.

Блюхера – 7, 9, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 28, 30, 32, 32/1 32/1, 34, 34/1, 36, 38, 38/1.

Бульвар Славы – 2/1 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4/2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

Николая Кузнецова – 2/1, 3, 5, 6, 7, 9.

Рудольфа Нуреева – 21, 23.

Иркутская –1, 7, 48а, 48б.

Ростовская – 175, 177.

Орловская – 22, 33, 33б.

Бессонова – 2, 2а, 3, 5.

Бульвар Хадии Давлетшиной – 3, 5.

Имени города Галле – 5.

Володарского – 2, 2а.