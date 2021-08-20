В Башкортостане подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с девятого по 16 августа сильнее всего подорожали: лук (2,3%), вермишель (2%) и овощные консервы для детского питания (1,7%).

Незначительно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на сосиски (1,6%), куриное мясо (1,3%) и сыры (1,1%).

При этом на некоторые овощи цены продолжают падать: среди них – морковь (6,5%), огурцы (3,1%), помидоры (4,5%) и картофель (3,6%), также подешевели яблоки (2,8%), пшено (2,2%), сливочное масло и молоко (по 2,1%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.