В Уфе отменят 10 автобусных маршрутов

Согласно этим поправкам, к 2023 году городская маршрутная сеть сократится на 15% по сравнению с 2019 – до 126 маршрутов, среди них 97 – автобусные.

С 2021 года отменят 10 автобусных маршрутов:

№17с, №25, №52с, №201, №223, №226, №239, №260, №269, №290.

И до 2023 года введут 18 новых:

1. №45 («Больница №21» – «Южное кладбище») – 2021 год;

2. №65 («Узловая автобаза» – «Больница №21») – 2021 год;

3. №73с («Спортивная» – «"Мега – Уфа"») – 2022 год;

4. №80 («Елкибаево» – «Южный автовокзал») – 2021 год;

5. №85 («Жилино» – «Больница №6») – 2021 год;

6. №90 («Князево» – «ДК "УМПО"») – 2022 год;

7. №217 («Северный автовокзал» – «Максимовка») – 2022 год;

8. №238 («Микрорайон "Молодежный"» – «ТК "Центральный"») – 2021 год;

9. №246 («Микрорайон "Белореченский"» – «Микрорайон "Мечта"») – 2021 год;

10. №250 («Южный автовокзал» – «Роддом №4») – 2021 год;

11. №267 («ДК УМПО» – «Поселок Старые Турбаслы») – 2022 год;

12. №273 («Уфимский ДОК» – «ТСК "Пушкинский"») – 2022 год;

13. №275 («ОК "Сипайловский"» – «"Мега – Уфа"») – 2022 год;

14. №278 («Рощинская (Нагаево)» – «Больница №21») – 2021 год;

15. №287 («Левченко» – «Микрорайон "Забельский"») – 2021 год;

16. №292 («Микрорайон "Серебряный ручей"» – «"Мега – Уфа"») – 2021 год;

17. №293 («Никольский» – «Колхозный рынок») – 2021 год;

18. №296 («ТЭЦ-1»– «Вотикеево») – 2022 год.

Перестанут ходить трамваи №3, №4к, №12 и №21 и троллейбус №12. У 24 автобусных маршрутов изменится схема движения.