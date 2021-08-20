В Уфе побит температурный рекорд

Прошлый рекорд был поставлен в 2016 году: тогда 19 августа днем воздух прогрелся до +34,0°.

За последнюю неделю абсолютный максимум температуры перекрывается уже второй раз: 16 августа днем было +34,2°, прошлый температурный рекорд на эту дату тоже был зафиксирован в 2016 году (+33,6°).

В ближайшие дни в Уфе, по данным Гидрометцентра, ожидается жара до +38°, небольшой дождь пройдет в воскресенье, 22 августа.