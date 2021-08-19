В Уфе за взятки задержан один начальник отдела ГИБДД, другой подался в бега

Следствие считает, что в 2018 году Мухтаруллин, будучи старшим инспектором подразделения ГИБДД, через посредников получал вознаграждение за выдачу прав людям, лишенным их из-за нарушений.

Повторная сдача экзаменов не проводилась, наказание к нарушителям не применялось. Возврат прав обходился им в сумму от 12 до 24 тысяч рублей.

На сегодняшний день ФСБ и следственный комитет выявляют другие преступления, к которым может быть причастен Мухтаруллин.

Также сейчас в федеральный розыск объявлен бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкортостана Ильдус Шайбаков.

50-летний Шайбаков подозревается в получении взяток в особо крупном размере и посредничестве при их получении. Весной 2021 года во время стандартной проверки у Шайбакова обнаружили неподтвержденное имущество на 44 млн рублей, зарегистрированное на его родственников, в том числе квартиру, офисные помещения, коттедж с участком в элитном поселке и два внедорожника. Шайбаков не явился по повестке и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее незарегистрированное имущество обнаружили и у бывшего заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Айдара Гиндуллина. Его оценили в 24 млн рублей.