В Уфе ограничили движение транспорта по двум улицам

Временно будет закрыт перекресток улиц Комсомольской и Шафиева: до 31 августа там будут переустраивать инженерные коммуникации и менять асфальт.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», реконструкция Комсомольской стартовала еще в сентябре 2019 года и завершится в четвертом квартале 2021 года.

Кроме того, ограничения введены на участке улицы Новороссийской в Демском районе около дома 150/1: до 23.00 21 августа там будут проводиться земляные работы и замена водопровода.