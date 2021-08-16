В Башкортостане зафиксирован рекордный суточный прирост больных Covid-19

Согласно отчету Минздрава, 16 августа в республике прирост пациентов с коронавирусом за последние сутки составил 290 человек – антирекорд текущего года. Для сравнения, в середине июля прибывало до 230 пациентов с таким диагнозом ежедневно.

В стационарах лечатся 697 человек, 61 из них переносят болезнь в тяжелой форме. В министерстве отметили, что среди людей, находящихся в больницах, только те, кто ранее не прошел вакцинацию. Свободно 13,7% коечного фонда.

Первым компонентом вакцины привились более миллиона человек, почти 845 тыс. человек прошли вакцинацию полностью.

15 августа был подбит антирекорд по количеству летальных случаев из-за осложнений болезни: за сутки скончались 12 человек.