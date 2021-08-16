В Башкортостане зафиксирован рекордный суточный прирост больных Covid-19

16 августа на совещании в правительстве обсудили ситуацию с распространением коронавируса в республике.
Согласно отчету Минздрава, 16 августа в республике прирост пациентов с коронавирусом за последние сутки составил 290 человек – антирекорд текущего года. Для сравнения, в середине июля прибывало до 230 пациентов с таким диагнозом ежедневно.
В стационарах лечатся 697 человек, 61 из них переносят болезнь в тяжелой форме. В министерстве отметили, что среди людей, находящихся в больницах, только те, кто ранее не прошел вакцинацию. Свободно 13,7% коечного фонда.
Первым компонентом вакцины привились более миллиона человек, почти 845 тыс. человек прошли вакцинацию полностью.
15 августа был подбит антирекорд по количеству летальных случаев из-за осложнений болезни: за сутки скончались 12 человек.
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