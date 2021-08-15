В Уфе отключат воду в четырех районах

16 августа

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:

Мушникова – 1, 1/1, 3, 3 к1, 5, 5/1, 5/2, 5 к1, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9 к1.

17 августа

Демский район, холодная вода, с 10.00 до 23.00:

Исследовательская – 2.

17-18 августа

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 17 августа до 2.30 18 августа:

Заводская – 2, 8, 8/1, 10, 11, 11/1, 13, 13/2, 15, 15/1, 16, 17, 20, 176, 178, 180, 182, 184.

Батумская – 1, 3.

Комсомольская – 10.

Бессонова – 23, 24, 24/1, 25, 26, 26а, 27, 28, 28/1.

Дмитриева – 1, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, 17/1, 19, 19/1, 21, 21/1, 21/2, 23.

Бульвар Хадии Давлетшиной – 11, 13, 13/1, 17, 17/1, 19, 19а, 21, 23, 24, 24/1, 28, 30, 32, 34.

Джалиля Киекбаева – 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Житомирская – 22.

Переулок Омский – 2, 4.

Районная – 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 140а, 142.

1-я Районная – 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16.

2-я Районная – 16, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 21а, 23а, 23б.

3-я Районная – 4б, 6а, 6б, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 31в, 33, 33г, 35.

4-я районная – 1а, 2, 2а, 2б.

5-я Районная – 16, 16а, 17а, 18.

19 августа

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 22.00:

Ферина – 1/1, 1/1 к1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 7, 9, 9/1, 13, 17, 17/1, 19, 19/1, 21.

19-20 августа

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 19 августа до 10.00 20 августа:

Зенцова – 73, 77, 77/1, 79, 81а, 83, 83/1, 85, 85/2.