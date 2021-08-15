В Уфу возвращается жара

Прогноз погоды по Уфе и республике Башкортостан на ближайшую рабочую неделю.
По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник и вторник (16-17 августа) в Уфе будет облачно, воздух днем прогреется до 32-33 градусов без осадков.
Со среды и до пятницы (20 августа) днем температура стабильно будет подниматься до 32-34 градусов и будет солнечно. Дожди ожидаются не раньше следующих выходных
По республике в целом, по данным Башгидромета, 16 августа ожидается температура до +34 градусов, местами небольшой дождь, ветер слабый. 17-18 августа осадков не обещают, воздух прогреется до 35 градусов выше нуля.
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