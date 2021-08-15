В Уфу возвращается жара

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник и вторник (16-17 августа) в Уфе будет облачно, воздух днем прогреется до 32-33 градусов без осадков.

Со среды и до пятницы (20 августа) днем температура стабильно будет подниматься до 32-34 градусов и будет солнечно. Дожди ожидаются не раньше следующих выходных

По республике в целом, по данным Башгидромета, 16 августа ожидается температура до +34 градусов, местами небольшой дождь, ветер слабый. 17-18 августа осадков не обещают, воздух прогреется до 35 градусов выше нуля.