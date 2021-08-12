Скандал на УМПО: старший мастер пойдет под суд за вымогательство и взятки

Тем, кто отказывался участвовать в этой схеме, он грозил увольнением, сокращением зарплаты или другими проблемами на работе. Так он получил порядка 850 тысяч рублей с шести рабочих.

Мужчина признал вину частично. Теперь ему грозит наказание по статье 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере с вымогательством» – штраф до четырех миллионов рублей и лишение свободы на срок до 12 лет.

Руководству УМПО вынесено предупреждение о необходимости устранения обстоятельств, способствовавших таким инцидентам.