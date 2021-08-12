В Башкортостане подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период со второго по девятое августа сильнее всего подорожали: рыба (2,2%), мука (1,8%) и конфеты (1,5%).

Незначительно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на соль и сметану (по 1,4%), капусту (1,3%) и печенье (1,2%).

При этом на некоторые овощи цены продолжают падать: среди них – морковь (10,0%) и помидоры (8,8%), также подешевели макароны и детские фруктовые консервы (по 2,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.