В сети появились мошенники, собирающие деньги якобы на тушение пожаров в Башкортостане

Начальник управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковская пожаловалась на то, что нашлись люди, желающие нажиться на бушующих в регионе лесных пожарах.
Девятого августа на совещании в правительстве отметили, что ни Хайбуллинский район, ни другие муниципалитеты не собирают с населения деньги на тушение пожаров.
«Сейчас в соцсетях очень много призывов к сбору денег. Не собирает Хайбуллинский район деньги, не собирает республика Башкортостан деньги», – сообщила Прочаковская.
Радий Хабиров подтвердил, что все операции финансируются из бюджета республики. И если появится необходимость привлечь внебюджетные средства – есть специальный фонд. Подобные призывы якобы от лица волонтеров или служб он призвал расследовать и передавать информацию в правоохранительные органы.
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