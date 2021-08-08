В Уфе отключат воду в трех районах

9 августа

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:

Транспортная – дома 26/3, 26/4, 26/5, 26/6.

Мушникова 2а – дом 2а.

10-11 августа

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 10 августа до 10.00 11 августа:

Ленина – дома 35/37, 37/1, 47, 51, 59, 60, 62 63, 65, 65/4, 65а.

Революционная – дома Революционная 18/1, 18/20, 41.

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 10 августа до 3.30 11 августа:

Шафиева – дома 1, 6.

11 августа

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Шмидта – дом 2ж.

Малыгина – дома 45а, 47, 48, 49. 51.

2-я Малыгина – дома 1, 1б, 1в, 2, 2ж, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 25, 27б, 28, 34, 36, 38, 40.

Лазоревая – дома 1, 1а, 3, 5, 7, 8а, 8б, 9, 11, 13, 15, 17, 19.

Арбатская – дома 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40.

Троицкая – дома 2, 4, 11, 14.

Затонская – дома 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 44.

Тихослободская – дома 3, 4, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70.

Старичная – дома 1б, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 48, 48а, 49, 52, 53, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114а.

Зеленодольская – дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91,

Красноталовая – дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 55, 57.

Вьюжная – дома 1, 1а, 1б, 2, 2в, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8.

Старичная – дом 30.

11-12 августа

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 11 августа до 2.00 12 августа:

Нежинская – дома 37, 39.

Шумавцова – дом 19.

Победы – дом 9/3.

12 августа

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 17.30:

50 лет СССР – дом 30/1.

Малая Тихорецкая – дом 7.

Комсомольская – дома 106, 112, здания ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» и ООО «НефтеПродуктСервис».

12-13 августа

Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 12 августа до 10.00 13 августа:

Гвардейская – дома 39/2, 40/1, 41, 41/1, 45а, 56/5, 56/6, 57/1, 58, 58/4, 58/5, 55а, 58/1, 58/2, 60, 62, 64, Административное здание-склад.

Сельская – дома 2, 3, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8а, 8б, 9.

Касимовская – дома 2, 3, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1, 10/2 14, 14/1, 14/2, 18.

Коммунальная – дома 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 10, 10/1.

Татышлинская – дома 2, 2а, 4, 6, 13, 31.

Мечетлинская – дома 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 28б, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 40а, 41, 41а, 42, 44.

Ашинская – дома 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 16.

Майская – дома 1, 1а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 20а, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 38а, 47, 49.

Вологодская – дома 12, 15/1.

Кигинская – дома 1, 2а.

Апрельская – дом 19.

Переулок Майский – дома 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Волгоградская – дома 9, 11, 13, 14, 19.

Прудная – дом 15/1.

Производственная – дом 3/5.