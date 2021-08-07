Владимир Путин указал Радию Хабирову на проблемы в Башкортостане

В начале беседы глава республики рассказал о ситуации с коронавирусом и ходе вакцинации, о росте промышленного производства в Башкортостане и объединении УГАТУ и БашГУ в Уфе. После этого Владимир Путин поднял две наболевшие темы:

«Я бы хотел обратить внимание на два вопроса. Во-первых, сброс неочищенных вод и качество воды – это такой серьезный вопрос. То, что Вы говорите, очень важно, нужно. Мы сейчас об этом поговорим поподробнее, я соответствующие поручения сформулирую. Но это тоже вопрос чрезвычайно важный.

И потом, у вас до сих пор не решена проблема обманутых дольщиков – 100 с лишним домов, по-моему», – сказал президент.

Радий Хабиров назвал примерные сроки решения вопроса с обманутыми дольщиками:

«С самого начала работы это очень тяжелое наследие, на самом деле. Прямо в центре Уфы стоят остовы домов. Там очень много было и уголовных моментов, совместно с Прокуратурой мы эту часть решаем.

Что сейчас важно? Мы решали своими средствами, то есть компенсационно давали участки, прорабатывались возможные экономические схемы. Проблемы порядка 30 домов мы таким образом решили. Сейчас самое главное – это, конечно, поддержка "Дом.рф", поддержка фонда решения проблем дольщиков. Мы здесь все заявки отработали.

Уже порядка семи миллиардов мы зарезервировали. Эта работа идет. Мы сейчас практически каждый месяц эту цифру – 125 домов – уменьшаем и уменьшаем.

Вообще, в наших планах, поскольку, подчеркиваю, мы неплохо все заявки подали и с "Дом.рф" все отработали, я полагаю, к 2024 году мы эту проблему решим. Хотя, я подчеркиваю, это очень большая, тяжелая проблема, основное – в Уфе, но к этому моменту мы решим», – заверил Радий Хабиров.