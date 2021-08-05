В Башкортостане продолжают дешеветь овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали печенье (3,5%), сухие смеси (2,7%) и фруктовые консервы (2,4%) для детского питания.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе лук (2%), детские мясные консервы (1,5%) и молоко (1,4%).

При этом на некоторые овощи цены продолжают падать: среди них – морковь (14,7%), помидоры (12,1%), огурцы (9,3%) и картофель (3,8%), также подешевели шоколадные конфеты (6%), и яйца (2,7%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.