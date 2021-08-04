В Башкортостане изменят Конституцию

Этими поправками кандидатам на должность главы республики запрещается иметь вид на жительство за рубежом, а также банковские счета и активы за пределами России.

Таким образом Конституция Башкортостана придет в соответствие с Конституцией РФ, где также закреплена подобная норма.

В июне текущего года парламентарии приняли новый пакет поправок в Конституцию в первом чтении. Они содержат два блока: в первом будут нормы, соответствующие тем, что были внесены в Конституцию РФ по итогам голосования в июле 2020 года. Во втором содержатся новые нормы, предложенные специальной комиссией.

Так, например, предлагается закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда должен быть не меньше прожиточного минимума по стране. Дети и семейное воспитание – главный приоритет в регионе. Также поправками закрепится понятие брака как союза мужчины и женщины, которое ранее осудили в ЕСПЧ.