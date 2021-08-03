В Башкортостане санаторий «Янган-Тау» допустил нарушения при закупках на 207 млн рублей

В ведении санатория, принадлежащего Минземимущества Башкортостана, находится минеральный источник Кургазак, лечебная вода которого поставляется в магазины по всей России.

По мнению ФАС, «Янган-Тау» в 2018 и 2019 годах приобрел материалы для розлива воды «Кургазак» у компаний «Альфатехформ», «Упакпласт» и ИП Штрайхер Г.Л. на 207 млн рублей в обход аукциона.

В учреждении заявили, что проведение торгов для него экономически невыгодно по многим причинам, в том числе из-за малого количества поставщиков товара надлежащего качества и нежелания крупных компаний замораживать цены.

В ФАС эти аргументы не приняли, так как в стране работает множество поставщиков необходимой продукции. До 30 августа санаторий должен устранить нарушения и впредь соблюдать закон о защите конкуренции.

На сегодняшний день по такому же делу проходит проверка санатория «Красноусольский».