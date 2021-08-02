В Башкортостане начали выплачивать по 10 тыс. рублей семьям с детьми

Позже в список получателей выплаты добавили школьников старше 18 лет с ограничениями по здоровью. То есть пособие коснется школьников и будущих школьников в возрасте 6-18 лет включительно (если шесть лет исполнилось до первого сентября 2021 года), а также учащихся старше 18 лет с ограничениями по здоровью.

Прием заявлений начался еще в середине июля, а сегодня, второго августа, многие семьи уже получили переводы.

Всего по России семьи получат выплаты примерно на 17,5 млн детей, было подано 12,7 млн заявлений. В бюджет расходы на эту меру поддержки заложены с запасом – на 20,4 млн детей.

Ранее в ПФР заверили, что большинство заявлений обработают и переведут деньги до конца августа.