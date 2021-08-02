Радий Хабиров недоволен темпами вакцинации

«Говорить о том, что заболеваемость пошла на снижение, мы сейчас не можем, конечно. Довольно высокий рост, ситуация стабильная и коечного фонда достаточно, но расслабляться нам не стоит.

Меня смущает ситуация с вакцинацией. Думаю, сегодня мы с коллегами обсудим, особенно те районы, их пять-шесть, где мы отчетливо видим, что люди не идут вакцинироваться. Подумаем, что там можно сделать», – сказал Радий Хабиров.

Всего в республике по состоянию на второе августа привились первым компонентом более 940 тысяч человек, более 688 тысяч человек полностью завершили вакцинацию.