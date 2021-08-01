В Уфу вернется 36-градусная жара

Жаркий и пасмурный июль сменился таким же августом: в ближайшую рабочую неделю солнца в Уфе будет немного, однако мерзнуть не придется точно.
По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе начало недели будет жарким: с понедельника (второе августа) и до среды температура днем будет подниматься до 31-36 градусов при переменной облачности.
В четверг ожидается 29 градусов выше нуля днем, в пятницу будет облачно и 25 градусов.
При этом понедельник – единственный день на следующей рабочей неделе, в который совсем не обещают осадков. Во все остальные местами пройдут кратковременные дожди.
По республике в целом, по данным Башгидромета, со второго по четвертое августа ожидается температура до +36 градусов днем без существенных осадков.
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