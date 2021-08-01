В Башкортостане жители протестуют против объединения больниц

Координатор профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов в соцсетях раскритиковал очередной виток «оптимизации» здравоохранения в республике.

«Очевидно, что основная цель этой "реорганизации" – экономия и "повышение эффективности", что на русский язык переводится как сокращение расходов. В 100% случаев сокращение расходов на здравоохранение крайне отрицательно сказывается на доступности и качестве медицинской помощи.

Это медицинский факт. Пандемия коронавируса наглядно показала жизненную важность отрасли здравоохранения для общества.

Считаю, что руководство Республики должно принять принципиальное решение отменить запланированные реорганизации медицинских учреждений и, наоборот, увеличить финансирование отрасли. Также не помешало бы провести аудит всех учреждений здравоохранения, чтобы установить причины возникновения космических размеров кредиторской задолженности, но ни в коем случае не пытаться погасить эту задолженность путем экономии на фонде оплаты труда или сокращения иных необходимых расходов», – написал Орлов.

Ранее мы писали о том, что в нескольких районах республики, в том числе в Уфе, до конца текущего года объединят несколько больниц и поликлиник, что, как показывает практика, может отрицательно сказаться на их работе.