В центре Уфы на 2 месяца перекроют участок одной из улиц

ООО «БашРТС» приступило к плановому капитальному ремонту тепломагистрали на пересечении улиц Кирова и Цюрупы.

Старые трубы заменят на современные в пенополиуретановой изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля повреждений.

Работы завершат к октябрю текущего года, в это время будут частично перекрывать проезжую часть между домами 31 и 39 по улице Кирова.

Также компания начала внеплановый ремонт участка тепломагистрали в районе дома 16/3 по улице Трамвайной – он завершится к середине августа.