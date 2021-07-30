Суд обязал «БашРТС» пересчитать начисления за отопление

В отопительный сезон 2020-2021 годов ресурсоснабжающие организации Башкортостана, в том числе «БашРТС», выставили огромные счета жителям за отопление, которые во многих случаях не поддавались объяснению.
При этом было много жалоб на то, что «БашРТС» не соблюдает режим теплоснабжения, фиксировались перетопы и другие нарушения.
В связи с этим прокуратура провела проверки и документально зафиксировала факт нарушения качества теплоснабжения.
Суд встал на сторону прокуратуры, отказал «БашРТС» в ходатайстве о прекращении производства по делу, обязал компанию соблюдать установленный договорами режим и провести перерасчет по следующим адресам, в которых выявлены нарушения:
Юрия Гагарина – дом 28/1;
Революционная – дом 14;
Карла Маркса – дом 26;
Достоевского – дом 106/1;
Мингажева – дом 109;
Шумавцова – дома 11, 13;
Ушакова – дома 64, 68, 70 и 88;
40 лет октября – дом 103/1;
Уфимское шоссе – дома 25/1, 27/2;
проспект Октября – дома 116, 124/2;
50-летия Октября – дома 3/1, 18, 26;
Бессонова – дома 21, 25, 37.
Для жителей других домов главное – что был зафиксирован факт нарушения. Теперь вы можете запросить в «БашРТС» все отчеты, и если итоговое потребление Гкал по дому завышено из-за нарушений температурного режима, это будет основанием для подачи заявления на перерасчет, а в случае отказа – в прокуратуру.
В мае текущего года компания получила 124 тысячи заявлений на перерасчет, из них утвердила менее половины и выплатила 22,6 млн рублей. Она собирается обжаловать решение суда в Верховном суде республики.
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