Суд обязал «БашРТС» пересчитать начисления за отопление

При этом было много жалоб на то, что «БашРТС» не соблюдает режим теплоснабжения, фиксировались перетопы и другие нарушения.

В связи с этим прокуратура провела проверки и документально зафиксировала факт нарушения качества теплоснабжения.

Суд встал на сторону прокуратуры, отказал «БашРТС» в ходатайстве о прекращении производства по делу, обязал компанию соблюдать установленный договорами режим и провести перерасчет по следующим адресам, в которых выявлены нарушения:

Юрия Гагарина – дом 28/1;

Революционная – дом 14;

Карла Маркса – дом 26;

Достоевского – дом 106/1;

Мингажева – дом 109;

Шумавцова – дома 11, 13;

Ушакова – дома 64, 68, 70 и 88;

40 лет октября – дом 103/1;

Уфимское шоссе – дома 25/1, 27/2;

проспект Октября – дома 116, 124/2;

50-летия Октября – дома 3/1, 18, 26;

Бессонова – дома 21, 25, 37.

Для жителей других домов главное – что был зафиксирован факт нарушения. Теперь вы можете запросить в «БашРТС» все отчеты, и если итоговое потребление Гкал по дому завышено из-за нарушений температурного режима, это будет основанием для подачи заявления на перерасчет, а в случае отказа – в прокуратуру.

В мае текущего года компания получила 124 тысячи заявлений на перерасчет, из них утвердила менее половины и выплатила 22,6 млн рублей. Она собирается обжаловать решение суда в Верховном суде республики.