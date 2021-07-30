Мэрия Уфы: никаких простоев трамваев и троллейбусов не будет

Управление электротранспорта городского округа Уфы (МУЭТ) в 2020 году соединили с Управлением инфраструктурой транспорта (МУП УИТ), однако деньги на содержание оборудование и инфраструктуры не выделялись, в итоге на МУЭТ повисли задолженности по налогам и зарплате на сумму 76 млн рублей, более ста трамваев и троллейбусов простаивают в ожидании ремонта.

В связи с этим МУЭТ объявил о том, что с первого по шестое августа электротранспорт в городе работать не будет. В мэрии провели экстренное совещание по этому вопросу.

По итогам совещания администрация Уфы выпустила следующее объявление:

«Никаких простоев электротранспорта не будет, а все вопросы будут урегулированы в самое ближайшее время. Оснований для тревог нет. Движение трамваев и троллейбусов продолжится в прежнем режиме».