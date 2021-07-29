В Башкортостане поднялись цены на некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 19 по 26 июля 2021 года сильнее всего подорожали: колбаса вареная (2,8%), сыры (2,2%), творог, сметана и яйца куриные (по 2,1%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на шоколадные конфеты (1,5%), капусту (1,4%) и муку (1%).

При этом на некоторые продукты цены в этот период, наоборот, значительно упали: среди них – морковь (17,6%), картофель (8,2%) и, огурцы (6,3%), помидоры (4,8%).

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.