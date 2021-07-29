Здание ЦУМа в центре Уфы выставлено на торги

Аукционы арестованного приставами имущества пройдут четвертого и 16 августа, здание ЦУМа будет среди 71 лота.

Начальная цена столетней четырехэтажной постройки площадью 2746 квадратных метров составит более 285,5 млн рублей.

ОАО «Центральный универмаг», владеющее зданием, имеет крупный долг перед казанским банком «Спурт», в связи с чем на постройку и был наложен арест.

Универмаг уже пытались продать в 2016 году за 450 млн рублей, однако большая часть его залов пустует до сих пор. Последний аукцион состоялся в апреле текущего года, тогда за постройку просили как минимум 339,2 млн рублей, то есть за полгода оно подешевело на 15%.

Здание уже 45 лет находится под государственной охраной как памятник истории и культуры регионального значения и недавно было отреставрировано.