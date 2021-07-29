В Уфе объединят несколько больниц и поликлиник

Согласно документам, до конца текущего года:

– к уфимской больнице №5 присоединят поликлиники №1 и №44;

– к уфимской больнице №18 присоединят поликлиники №2 и №38;

– к уфимской больнице №8 присоединят поликлинику №32 и больницу №10;

– уфимские поликлиники №46, №48 и №52 присоединятся к Больнице скорой медицинской помощи города Уфа;

– Республиканская клиническая психиатрическая больница присоединится к Республиканскому клиническому психотерапевтическому центру;

– Белокатайская, Кигинская, Большеустьикинская, Малоязовская ЦРБ станут подразделениями Месягутовской ЦРБ.

По мнению экспертов, подобная оптимизация может плохо сказаться на качестве обслуживания пациентов: координатор профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов в интервью «Эху» предположил, что оно может повлечь сокращение персонала.

«Это скажется отрицательно и на доступности помощи, особенно как они планируют на северо-востоке: пять больниц в одну. Крайне отрицательно скажется на доступности и на качестве медицинской помощи в районах. Если с уфимскими больницами и поликлиниками, с учетом большого города, как-то еще можно оправдать, то районные больницы понесут значительный ущерб», – сообщил Орлов.

По его информации, главврач Месягутовской ЦРБ уже объявил о планах сократить 67 рабочих мест, подобное может произойти и в Уфе, и это совершенно неоправданно в условиях пандемии.

Ранее в республике уже проводились такие слияния с целью оптимизации и жители отмечали ухудшение качества медицины.