Пункты вакцинации от Covid-19 в Башкортостане нанесены на интерактивные карты

Действующие пункты вакцинации нанесены на интерактивные карты «Яндекс» и Google.

Наведя на любой пункт в «Яндексе», вы сможете перейти на сайт организации, узнать телефон и проезд. В Google доступна быстрая кнопка записи.

По состоянию на 28 июля в Башкортостане работают 185 стационарных и мобильных пунктов вакцинации. Некоторые из них временно разворачивают в парках и садовых товариществах.

Всего по России на виртуальные карты нанесено почти 6000 пунктов вакцинации.