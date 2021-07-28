Пункты вакцинации от Covid-19 в Башкортостане нанесены на интерактивные карты

Совместный проект ЦУР и Минздрава: теперь вы сможете определить, где вам удобнее всего будет привиться, по виртуальным картам.
Действующие пункты вакцинации нанесены на интерактивные карты «Яндекс» и Google.
Наведя на любой пункт в «Яндексе», вы сможете перейти на сайт организации, узнать телефон и проезд. В Google доступна быстрая кнопка записи.
По состоянию на 28 июля в Башкортостане работают 185 стационарных и мобильных пунктов вакцинации. Некоторые из них временно разворачивают в парках и садовых товариществах.
Всего по России на виртуальные карты нанесено почти 6000 пунктов вакцинации.
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