В Башкортостане могут запретить продажу животных в зоомагазинах

Если законопроект утвердят, в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» будут внесены изменения, содержащие требования к местам продажи животных.

На данный момент никаких требований нет, и в некоторых случаях животные содержатся в ужасных условиях – изолированные без выгула в тесных клетках, при дефиците еды и воды и без надлежащей ветеринарной помощи.

Председатель Комитета указал на то, что «есть шанс рассмотреть законопроект уже осенью». Он считает, что эта инициатива «сделает невозможной торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки».