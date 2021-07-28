В Башкортостане бывшего начальника отдела налоговой службы осудят за махинации

Согласно материалам дела, в 2018 году директор компании «УралСтройАрт» договорился с начальником отдела о заключении контракта на капитальный ремонт административных зданий УФНС с использованием схемы для обхода конкурса.

Коммерсант сам разработал техническое задание, способствовавшее отсеву других претендентов, а затем помогал начальнику отдела выявлять несоответствия других участников требованиям.

Также подрядчик оформил заведомо ложные акты приемки, чем нанес бюджету ущерб в 370 тысяч рублей.

Теперь предпринимателю и бывшему сотруднику УФСИН грозят сроки по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «подстрекательство и пособничество к злоупотреблению должностными полномочиями», а также «мошенничество» и «подделка официального документа».