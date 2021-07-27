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В Уфе построят новую развязку и расширят проезжую часть одной из улиц

Речь идет об одном из главных на сегодняшний день выездов из Уфы в восточном направлении, загруженность этой дороги очень высока.

Новая двухуровневая транспортная развязка расположится на пересечении улиц Пугачева и генерала Рыленко, последняя удлинится почти на километр и соединится с улицей Степана Кувыкина.

Такое переустройство позволит соединить улицу Пугачева с микрорайоном Зеленая Роща. Сейчас планы находятся на стадии проектирования, их утвердят в августе текущего года.

Саму улицу Пугачева хотят расширить до четырех полос и провести капитальный ремонт на участках от Сочинской до Бельской и от Бельской до Бородинской, проекты также находятся на утверждении.

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