В Уфе построят новую развязку и расширят проезжую часть одной из улиц

Новая двухуровневая транспортная развязка расположится на пересечении улиц Пугачева и генерала Рыленко, последняя удлинится почти на километр и соединится с улицей Степана Кувыкина.

Такое переустройство позволит соединить улицу Пугачева с микрорайоном Зеленая Роща. Сейчас планы находятся на стадии проектирования, их утвердят в августе текущего года.

Саму улицу Пугачева хотят расширить до четырех полос и провести капитальный ремонт на участках от Сочинской до Бельской и от Бельской до Бородинской, проекты также находятся на утверждении.