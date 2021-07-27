В Уфу поступит вакцина «Спутник Лайт»

Об этом на совещании в правительстве сообщил глава Минздрава Максим Забелин. В республику прибыла партия в 18 тысяч доз препарата. Сейчас вакцина распределяется по медицинским учреждениям, наличие уточняйте при записи.

Принцип работы у нее такой же, как у «Спутник V», эффективность значительно ниже (порядка 79,4%), но иммунитет вырабатывается быстрее – в среднем за 28 дней вместо 42.

Препарат «Спутник Лайт» разрабатывался прежде всего потому, что он дешевле, и чтобы привлечь к вакцинации тех людей, которым не хочется прививаться двухкомпонентной вакциной.

Сотрудники центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи рекомендовали использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации, а первоначально прививаться «Спутник V».