Когда заработает пешеходный фонтан на Советской площади в Уфе?

Свето-музыкальный пешеходный фонтан на площади запустят первого сентября 2021 года, к этой же дате завершатся все основные этапы благоустройства общественного пространства. Памятник Минигали Шаймуратову установят к следующему году.

Это будет второй пешеходный фонтан в Уфе: в прошлом году аналогичный запустили в сквере «Дубки».

Реконструкцию Советской площади начали летом 2020 года. Площадь территории расширилась на шесть метров, в ближайшее время здесь смонтируют камеры видеонаблюдения и базовые станции для беспроводного доступа к интернету.

Вокруг установили выдвижные барьеры, в выходные дни сама Советская площадь и окружающий ее квартал будут пешеходными.

На улице Советской обновят освещение и асфальт на проезжей части и тротуарах, установят ливневую канализацию, а также благоустроят сквер «Студенческий» перед БГПУ.