Стало известно, когда наполнят озеро в уфимском парке «Кашкадан»

Масштабный проект по реконструкции парка стартовал в 2019 году. В Кашкадане была проблема с водой, из-за мелководья летом озеро зацветало, зимой – замерзало. Дно было грязное, стоял неприятный запах.

В ходе проверок специалисты выяснили причины заболачивания озера, в итоге пришлось менять весь проект и увеличивать объем работ.

Дно озера углубили, по периметру проложили ливневую канализацию. По периметру озера установят пирсы с причалом для лодок, зонами отдыха и площадкой для рыбалки. Также на берегу появится песчаный пляж, а в центральной части водоема запустят светомузыкальный фонтан.

На сегодняшний день работы идут по графику, до конца сентября озеро наполнят чистой водой.

Помимо зоны отдыха, в парке расположатся различные спортивные сооружения, а также культурно-развлекательные объекты. Новые площадки будут сдаваться в аренду предпринимателям.