Стало известно, когда наполнят озеро в уфимском парке «Кашкадан»

Глава республики Радий Хабиров провел совещание по благоустройству территории парка «Кашкадан» в Октябрьском районе.
Масштабный проект по реконструкции парка стартовал в 2019 году. В Кашкадане была проблема с водой, из-за мелководья летом озеро зацветало, зимой – замерзало. Дно было грязное, стоял неприятный запах.
В ходе проверок специалисты выяснили причины заболачивания озера, в итоге пришлось менять весь проект и увеличивать объем работ.
Дно озера углубили, по периметру проложили ливневую канализацию. По периметру озера установят пирсы с причалом для лодок, зонами отдыха и площадкой для рыбалки. Также на берегу появится песчаный пляж, а в центральной части водоема запустят светомузыкальный фонтан.
На сегодняшний день работы идут по графику, до конца сентября озеро наполнят чистой водой.
Помимо зоны отдыха, в парке расположатся различные спортивные сооружения, а также культурно-развлекательные объекты. Новые площадки будут сдаваться в аренду предпринимателям.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.