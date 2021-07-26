В Башкортостане начали действовать новые коронавирусные ограничения

С сегодняшнего дня, 26 июля, все заведения общепита, включая бары, кафе и рестораны, в которых более 50 посадочных мест, а также фитнес-клубы, салоны красоты, косметические, СПА- и массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, санатории, студенческие общежития и междугородний транспорт, в том числе поезд «Орлан», не будут обслуживать людей без справок о прохождении/начале вакцинации или об отрицательном ПЦР-тесте на Covid-19.

Этот пакет ограничений неоднократно откладывался из-за того, что в регионе не хватало вакцины на всех желающих. Ежедневно в Башкортостане прививаются до 25 тысяч жителей.

Кроме того, с 22 июня без справок не пускают в кинотеатры, театры, концертные залы, дома культуры, музеи, выставочные залы, библиотеки и ночные клубы.