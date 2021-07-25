В Уфе похолодает до +9 градусов

Конец июля обещает быть в меру теплым и дождливым. Погода в самый раз для тех, кто еще не успел начать скучать по солнцу после сурового начала лета.
По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 26 июля и в среду, 28 июля, в Уфе будет облачно, температура днем поднимется не выше 24 градусов без осадков.
Во вторник, четверг и пятницу обещают дожди, температура днем – 25-28 градусов выше нуля. Больше всего осадков выпадет 29 июля.
Любителям ночных прогулок стоит быть внимательнее: в ближайшую рабочую неделю по ночам ожидается похолодание до +9 градусов.
По республике в целом, по данным Башгидромета, 26 июля ожидается температура до +24 градусов без существенных осадков. 27 и 28 июля местами пройдут дожди, в северных и горных районах ночью похолодает до +3 градусов, днем – потеплеет до +25 градусов при умеренном ветре.
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