В Уфе похолодает до +9 градусов

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 26 июля и в среду, 28 июля, в Уфе будет облачно, температура днем поднимется не выше 24 градусов без осадков.

Во вторник, четверг и пятницу обещают дожди, температура днем – 25-28 градусов выше нуля. Больше всего осадков выпадет 29 июля.

Любителям ночных прогулок стоит быть внимательнее: в ближайшую рабочую неделю по ночам ожидается похолодание до +9 градусов.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 26 июля ожидается температура до +24 градусов без существенных осадков. 27 и 28 июля местами пройдут дожди, в северных и горных районах ночью похолодает до +3 градусов, днем – потеплеет до +25 градусов при умеренном ветре.