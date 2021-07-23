В Башкортостане подрядчика обвинили в хищении 13 млн рублей при строительстве детсада

В 2019 году «Строительная фирма №3» выступила субподрядчиком при строительстве детского сада стоимостью 184 млн рублей в городе Туймазы.

Согласно материалам дела, фирма не выполнила работы в полном объеме и 55-летний гендиректор внес заведомо ложные сведения в акты о приемке работ и объеме расходов. Суммарный ущерб бюджету оценивается почти в 13 млн рублей, которые обвиняемый потратил по своему усмотрению.

Вину мужчина не признал. Его дело рассмотрят в Октябрьском районном суде. Другое уголовное дело, связанное с этим проектом, заведено против неких должностных лиц из Управления капитального строительства республики, заказавшего строительство детсада.

Это довольно типичное происшествие при выполнении госконтрактов: за последнее время было возбуждено восемь уголовных дел после строительства социальных объектов общей стоимостью порядка миллиарда рублей.

На сегодняшний день под домашним арестом находятся министры Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев, утвердившие завершение работ на недостроенном объекте в 2017 году.